Eskişehir'de öğretmen ve öğrenciler Yunus Emre'yi anlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eskişehir'de öğretmen ve öğrenciler Yunus Emre'yi anlattı

Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenler ve öğrencilerin arasında düzenlenen makale ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenler ödülendirildi.

Eskişehir'de öğretmen ve öğrenciler Yunus Emre'yi anlattı
30.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 30.06.2020 16:44

Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenler ve öğrencilerin arasında düzenlenen makale ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenler ödülendirildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, vefatının 700. yılında çeşitli etkinliklerle anılan Yunus Emre hakkında farkındalık oluşturulması, eserlerinin gelecek nesillere aktarılması, Türk kültür ve edebiyat tarihine ışık tutan, rol model değerlerimizin daha iyi tanıtılması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenler arasında "Öğretmenlerin Gözünden Yunus Emre'yi Anlamak" üst temalı makale yarışması ve ortaöğretim öğrencileri arasında ise "Gençliğin Gözünden Yunus Emre" konulu kompozisyon yarışması düzenledi.

Türk edebiyatının ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden olan Yunus Emre'yi anma etkinlikleri kapsamında öğretmen ve öğrenciler arasında düzenlenen makale ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Vali Erol Ayyıldız tarafından verildi.

Dereceye giren öğretmen ve öğrencileri makamında kabul eden Vali Ayyıldız, büyük Türk düşünürü Yunus Emre'nin dünya tarihinin evrensel bir değeri olduğunu bildirdi.

Yunus Emre'yi anlamanın, Türk milletinin kültürünü ve değerlerini anlamak olduğunu kaydeden Vali Ayyıldız, dereceye giren öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı Haber
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini...
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı Haber
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş Haber
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama Haber
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu Haber
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu Haber
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor
Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Böyle sorumsuzluk olmaz! Uzun eşek değil, hayatlarıyla oynadılar
Böyle sorumsuzluk olmaz! Uzun eşek değil, hayatlarıyla oynadılar
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
Prof. Dr. Ersöz'den 'korona bir başlangıç' uyarısı geldi, yeni ve daha riskli enfeksiyonları işaret etti
Prof. Dr. Ersöz'den "korona bir başlangıç" uyarısı geldi, yeni ve daha riskli enfeksiyonları işaret etti
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Çoklu baro sistemine geçiş tartışılırken Samsun Barosu Başkanı istifa etti
Çoklu baro sistemine geçiş tartışılırken Samsun Barosu Başkanı istifa etti
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Acun Ilıcalı Dilan Çiçek Deniz
Spor Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Kız Karar Çocuk Futbolcu
Şu an buradasınız: Eskişehir'de öğretmen ve öğrenciler Yunus Emre'yi anlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 16:44:08. #1.14#
title