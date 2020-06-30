Eskişehir'de öğretmen ve öğrenciler Yunus Emre'yi anlattı Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenler ve öğrencilerin arasında düzenlenen makale ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenler ödülendirildi.

Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenler ve öğrencilerin arasında düzenlenen makale ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenler ödülendirildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, vefatının 700. yılında çeşitli etkinliklerle anılan Yunus Emre hakkında farkındalık oluşturulması, eserlerinin gelecek nesillere aktarılması, Türk kültür ve edebiyat tarihine ışık tutan, rol model değerlerimizin daha iyi tanıtılması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenler arasında "Öğretmenlerin Gözünden Yunus Emre'yi Anlamak" üst temalı makale yarışması ve ortaöğretim öğrencileri arasında ise "Gençliğin Gözünden Yunus Emre" konulu kompozisyon yarışması düzenledi.

Türk edebiyatının ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden olan Yunus Emre'yi anma etkinlikleri kapsamında öğretmen ve öğrenciler arasında düzenlenen makale ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Vali Erol Ayyıldız tarafından verildi.

Dereceye giren öğretmen ve öğrencileri makamında kabul eden Vali Ayyıldız, büyük Türk düşünürü Yunus Emre'nin dünya tarihinin evrensel bir değeri olduğunu bildirdi.

Yunus Emre'yi anlamanın, Türk milletinin kültürünü ve değerlerini anlamak olduğunu kaydeden Vali Ayyıldız, dereceye giren öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: AA