Eskişehir'de öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı
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Eskişehir'de öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesindeki Orhangazi Ortaokulunda, 5. sınıf öğrencisi Muhammed Ş'yi (10) tartakladığı iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

09.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:44
Eskişehir'de öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı () 'in merkez Odunpazarı ilçesindeki Orhangazi Ortaokulunda, 5. sınıf öğrencisi Muhammed Ş'yi (10) tartakladığı iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir'de kaynaştırma öğrencisi ile ilgili yaşanan ve bugün medyaya yansıyan olayla ilgili Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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