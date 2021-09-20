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Eskişehir'de öğrencilere ve vatandaşlara simülasyon tırında deprem eğitimi veriliyor

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de öğrencilere ve vatandaşlara simülasyon tırında deprem eğitimi veriliyor

Eskişehir'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyon tırında ziyaretçilere eğitim verilmeye başlandı.

Eskişehir'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) deprem simülasyon tırında ziyaretçilere eğitim verilmeye başlandı.

AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Vilayet Meydanı'ndaki simülasyon ve eğitim tırına gelen ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile vatandaşları, deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirdi.

Daha sonra 1999 yılında meydana gelen Marmara ve 2011'deki Van depremlerinin şiddetleri canlandırıldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan AFAD İl Müdürü Recep Bayar, tırın yarından itibaren 24 Eylül'e kadar Espark AVM önünde ziyarete açık olacağını bildirdi.

Eskişehir'de öğrencilere ve vatandaşlara simülasyon tırında deprem eğitimi veriliyor

Eskişehir'de öğrencilere ve vatandaşlara simülasyon tırında deprem eğitimi veriliyor

Eskişehir'de öğrencilere ve vatandaşlara simülasyon tırında deprem eğitimi veriliyor

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AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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