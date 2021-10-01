TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in merkez Tepebaşı İlçe Milli Müdürlüğü tarafından 7-9 Ekim tarihleri arasında "Tepebaşı Bilim Şenliğinde Buluşuyor" adlı bilim şenliği gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu'ndan hareketle Eskişehir'de öğrenim gören öğrencilerin ve öğretmenlerin bilim, teknoloji, sanat ve kültürel alanlarda farkındalık ve yetkinlikler kazanmalarını sağlayarak bilim okuryazarlığı becerilerini geliştirmelerini amaçlayan "Tepebaşı Bilim Şenliğinde Buluşuyor" bilim şenliği başlıyor.

Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve yürütücülüğünü Dr. Funda Çıray Özkara'nın gerçekleştirdiği bilim şenliği kapsamında üç gün boyunca bilim, kültür ve sanat alanında 42 farklı atölye, 6 bilim söyleşisi, karma resim sergisi ve konser düzenlenecek.

Eskişehir Anadolu Lisesi, Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi ve Ali Güven Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilecek şenlik herkese açık olacak.