Eskişehir'de Odunpazarı Belediye Meclisinin "yeni içkili mekanlara ruhsat verilmesi" kararının yürütmesi durduruldu

Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, Odunpazarı Belediye Meclisinin geçen yılın kasım ayı toplantısında oy çokluğuyla kabul ettiği yeni alkollü mekanlara ruhsat verilmesine ilişkin kararın, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesini durdurdu.

Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, Odunpazarı Belediye Meclisinin geçen yılın kasım ayı toplantısında oy çokluğuyla kabul ettiği yeni alkollü mekanlara ruhsat verilmesine ilişkin kararın, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesini durdurdu.

Mahkeme, meclis kararının hukuka ve mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması ve iptaline yönelik başvuruyu inceledi.

İçki ruhsatı verilen bölgelerle ilgili tek tek değerlendirmede bulunan mahkeme, dava konusu işlemin, "hukuka aykırılığının açık olduğundan ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden" yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verdi.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar da konuşa ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Odunpazarı Belediye Meclisinde CHP'li üyelerin oy çoğunluğuyla alınan kararın ilçeye ve Eskişehir'e olumsuz yansıyacağını ilk günden itibaren savunduklarını belirtti.

Özellikle kamusal alanlara, eğitim kurumlarına ve ibadethanelere yakın olan söz konusu bölgelerde vatandaşın huzurunu ve güvenliğini de düşünerek Eskişehir İdare Mahkemesine dava açtıklarını hatırlatan Acar "Nitekim vatandaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın iradesi tecelli etti. Eskişehir 2. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık