Eskişehir'de, Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'un testi pozitif çıktı - Haberler
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Eskişehir'de, Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'un testi pozitif çıktı

Eskişehir'de, Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'un testi pozitif çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sosyal medyadan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sosyal medyadan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Eskişehir'de yaklaşık 415 bin nüfusa sahip Odunpazarı İlçe Belediye Başkanı Kazım Kurt, düzenli olarak yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Kurt, "Değerli hemşehrilerim, düzenli olarak yaptırdığım Kovid-19 testim bu kez pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Eskişehir'de, Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'un testi pozitif çıktı

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