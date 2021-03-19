Eskişehir'de o ilçede karantina kalktı
19.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:22
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı bir mahallede uygulanan karantina sonlandırıldı.
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı bir mahallede uygulanan karantina sonlandırıldı.
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı Laçin Mahallesi 10 Mart 2021 günü Korona virüs (Covid-19) sayısının artması nedeniyle karantinaya alınmıştı. Uygulanan kısıtlamalarla birlikte vaka sayısının azaldığı Laçin mahallesinde karantina uygulaması 19 Mart 2021 günü itibariyle sona erdi. Mahalleye giriş ve çıkışlar yeniden başladı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı