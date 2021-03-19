Eskişehir'de o ilçede karantina kalktı
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Eskişehir'de o ilçede karantina kalktı

19.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:22
Eskişehir'de o ilçede karantina kalktı

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı bir mahallede uygulanan karantina sonlandırıldı.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı bir mahallede uygulanan karantina sonlandırıldı.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı Laçin Mahallesi 10 Mart 2021 günü Korona virüs (Covid-19) sayısının artması nedeniyle karantinaya alınmıştı. Uygulanan kısıtlamalarla birlikte vaka sayısının azaldığı Laçin mahallesinde karantina uygulaması 19 Mart 2021 günü itibariyle sona erdi. Mahalleye giriş ve çıkışlar yeniden başladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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