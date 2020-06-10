Eskişehir'de nişanlısını öldürdüğü iddia edilen genç kızın yargılanmasına başlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eskişehir'de nişanlısını öldürdüğü iddia edilen genç kızın yargılanmasına başlandı

Eskişehir'de nişanlısını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir'de nişanlısını öldürdüğü iddia edilen genç kızın yargılanmasına başlandı
10.06.2020 13:15 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:36

Eskişehir'de nişanlısını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Zehra A'nın (22) ifadesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden dolayı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı.

Maktul Emrah Öztürk'ün annesi Gülümser Aras, kardeşleri Serhat ve Damla Öztürk ile tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunmasını yapan Zehra A, 2016'da sosyal medyada tanıştığı Emrah Öztürk'ün, kendisine para yardımında bulunarak evlenme teklif ettiğini söyledi.

Sağlık sorunları olduğunu iddia ettiği Öztürk'ün teklifini önce reddettiğini belirten Zehra A, "Evlendikten sonra bana el sürmemesi koşuluyla evlenmeyi kabul ettim. 8 ay nişanlı kaldık. Ailesi bana değer veriyordu. Çok mutluyduk. Ailesiyle de çok iyi anlaşıyorduk. Emrah, şubat ayında Kars'tan gelmemi istedi. 'Eşya bakacağız' dedi. Ben de bunun üzerine Eskişehir'e geldim. İlk gün öğretmenevinde kaldım. Daha sonra Emrah'ın ailesinin evine gittik. Eskişehir'i gezdik." dedi.

Cinayet günü Emrah Öztürk'le hastaneye gitmek üzere yola çıktıklarını aktaran sanık, şu iddialarda bulundu:

"Beni ormana götürüp, 'Doğayı çok seversin' dedi. Bir süre sonra 'Oturalım' dedi. Ben kabul etmedim. Cebinden bıçak gibi bir şey çıkarttı. 'Seni öldüreceğim' deyip üzerime yürüdü. Kaçmaya başladım. O sırada ağaçların arasından siyah giyimli biri çıkıp Emrah'ın önünü kesti. Emrah adama saldırdı. Adamın, bıçağı Emrah'ın elinden alıp karnına sapladığını gördüm. Adamın yüzü kapalıydı. Emrah'ı kanlar içinde görünce paniğe kapıldım. O sırada ormandan farklı bir adam daha çıktı. Beni yakalamaya çalıştığı için oradan kaçtım. Kendimi toplamak için bir kafeye oturdum. Daha sonra Emrah'ı aradım ama ulaşamadım. Bunun ardından Emrah'ın ailesinin yanına gittim. Polise verdiğim ifadenin ardından emniyetten ayrıldım. Olayın etkisinden kurtulmak için Antalya'ya gidip tatil yaptıktan sonra Kars'a gidecektim ancak otogarda polisler yakaladı. Serbest kalmak istiyorum."

Maktulün annesi Gülümser Öztürk ise Zehra A'nın iki gün evlerinde kaldığını ve hiçbir sorun yaşamadıklarını anlattı.

Daha sonra oğlunun, kendisine nişanlısının canı sıkıldığı için gezmeye gideceklerini söylediğini bildiren Öztürk, "Oğlumun hiçbir sağlık problemi yoktu. Sanık yalan söylüyor. Emrah'ın ortadan kaybolmasından bir süre sonra Zehra'nın annesi beni arayıp, 'İnşallah kızım oğlunu öldürmemiştir' dedi. Zehra eve gelince ona Emrah'ı sordum. Bana 'Ona telefon gelince yanından ayrıldım' diye cevap verdi. Zehra 'Cezaevinden yeni çıktım birisini bıçakladığım için. Bu yüzden polise haber vermeyin' dedi." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Eskişehir'de 24 Şubat 2020'de, Ihlamurkent Mahallesi'nde yaşayan Emrah Öztürk'ten (28) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine güvenlik ve iş yeri kameralarını inceleyen polis ekipleri, bu kişi ile nişanlısı Zehra A'nın Seyitgazi yolundaki ormanlık alana girdiğini ancak genç kızın buradan tek başına ayrıldığını belirlemişti. Ormanlık alanda yapılan incelemede, bıçaklanarak öldürülen Öztürk'ün cesedi bulunmuş, katil zanlısı Zehra A. ise Antalya'ya kaçmak isterken yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim Haber
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu Haber
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Aracıyla seyir halindeyken kurşunların hedefi olan adam hayatını kaybetti
Aracıyla seyir halindeyken kurşunların hedefi olan adam hayatını kaybetti
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor
Stoke City hocasının korona testi pozitif çıktı, Manchester United'la oynanacak hazırlık maçı dakikalar kala iptal oldu
Stoke City hocasının korona testi pozitif çıktı, Manchester United'la oynanacak hazırlık maçı dakikalar kala...
Korona tedbirleri kapsamında İstanbul'da kademeli mesai uygulamasına geçilebilir
Korona tedbirleri kapsamında İstanbul'da kademeli mesai uygulamasına geçilebilir
'FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın' diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı
"FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı
PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü
PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı
Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı
Çaldığı altınları bozduramayan hırsız, kuyumcuya mesaj attı: Abi bileziklerin Ayvacık'ta
Çaldığı altınları bozduramayan hırsız, kuyumcuya mesaj attı: Abi bileziklerin Ayvacık'ta
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Halife Hafter Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Fatma Girik İrem Derici Kenan Doğulu
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Eskişehir'de nişanlısını öldürdüğü iddia edilen genç kızın yargılanmasına başlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 13:36:32. #1.15#
title