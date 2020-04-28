Eskişehir'de nişanlısını bıçakla öldüren zanlı için ömür boyu hapis cezası istemi Eskişehir'de nişanlısı Emrah Öztürk'ü öldürdüğü iddia edilen zanlının hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

Eskişehir'de nişanlısı Emrah Öztürk'ü öldürdüğü iddia edilen zanlının hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

Öztürk'ü bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık Z.A. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Şüpheli hakkında "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile "ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede katil zanlısı Z.A'nın 20 Şubat'ta, Kars'ın Kağızman ilçesinden Eskişehir'e nişanlısı Öztürk ile evliliğe yönelik eşya almak amacıyla geldiği ancak nişanlısını sevmediği ve bunu da söyleyemediği, sonra da anlaşılamayan bir sebeple öldürmeye karar verdiğine yer verildi.

Olay günü şüphelinin, nişanlısından kendisini gezdirmesini istediği, ormanlık alanda bıçakla Öztürk'e defalarca bıçak darbesi vurduğu, ağır yaralanması üzerine de boğazını keserek öldürdüğü belirtildi.

Şüphelinin daha sonra Öztürk'ün cep telefonunu olay yerinde parçaladığı ve cüzdanından 1600 lirayı aldığı kaydedildi.

Olay

24 Şubat'ta, Ihlamurkent Mahallesi'nde yaşayan Emrah Öztürk'ten (28) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine güvenlik ve iş yeri kameralarını inceleyen polis ekipleri, bu kişi ile nişanlısı Z.A'nın Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki ormanlık alana girdiğini ancak genç kızın buradan tek başına ayrıldığını belirlemişti.

Ormanlık alanda yapılan incelemede bıçaklanarak öldürülen Öztürk'ün cesedi bulunmuş, katil zanlısı Z.A. ise Antalya'ya kaçmak isterken yakalanmıştı.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA