Eskişehir'de nisan ayında 'sis' sürprizi
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Eskişehir'de nisan ayında 'sis' sürprizi

Eskişehir'de nisan ayında 'sis' sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

Eskişehir'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

Eskişehir'in özellikle yüksek kesimlerindeki mahallerinde, sabah saatlerinde etkili olsan yoğun sis görüş mesafesini bir hayli düşürdü. Yoğun sisle birlikte görüş mesafesi yaklaşık 15 metreye kadar düştü. Düşen görüş mesafesiyle araçlarıyla trafikte seyir halindeki sürücülerin sis farlarını ya da farlarını yakarak düşük hızda, temkinli bir biçimde ilerledikleri görüldü.

Öte yandan, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağının oluşu cadde ve sokakların boş kalmasına neden olurken yoğun sisle beraber oluşan manzara fotoğraf karelerine yansıdı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de nisan ayında 'sis' sürprizi
Eskişehir'de nisan ayında 'sis' sürprizi
Eskişehir'de nisan ayında 'sis' sürprizi
Eskişehir'de nisan ayında 'sis' sürprizi
Eskişehir'de nisan ayında 'sis' sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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