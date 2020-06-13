Eskişehir'de nakliye dolandırıcılığı operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı Bursa'daki bir fabrikadan yüklediği 24 ton ayçiçeği yağını Eskişehir'de satmaya çalıştıkları iddia edilen 3 şüpheliden 1'i yakalandı.

Bursa'daki bir fabrikadan yüklediği 24 ton ayçiçeği yağını Eskişehir'de satmaya çalıştıkları iddia edilen 3 şüpheliden 1'i yakalandı.

İddiaya göre, nakliye işleri yapan Ş.A, Bursa'daki bir fabrikadan tıra yüklediği ayçiçeği yağını Ankara'daki toptancılara götürmek yerine Eskişehir'e getirerek satmak için müşteri aradı.

Yağların sahibi olan şirketin yetkilisi Oğuz Pıynar, ürünlerin toptancıya ulaşmadığını öğrenince Bursa Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu. İncelemede, yaklaşık 500 bin lira değerindeki ayçiçeği yağı yüklü aracın Ankara yerine Eskişehir'e getirildiği belirlendi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık ekipleri, yağları satmak için müşteri aradığı tespit edilen Ş.A'nın güvenlik güçlerine yakalanmamak için Eskişehir'de nakliyeci Ali Tunç ile anlaştığını belirledi.

Sürücü Tunç, iki kez teslim adresi değiştirilen ve faturası olmayan yağların çalıntı olabileceğini düşünerek aracını Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki otoparka çekip, aküsünü söktü. Ardından da polise bilgi verdi.

Polis ekipleri, ayçiçeği yağını satmak için toptancılarla görüştüğü belirtilen R.A'yı gözaltına alındı. Tır sürücüsü Ş.A. ile olayla ilgisi bulunan 1 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Oğuz Pıynar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehir'de nakliyeci olan Ali Tunç'un dikkati ve duyarlılığıyla Eskişehir Emniyet Müdürlüğünün yoğun çabası sonucu 500 bin lira değerindeki ürünlerini bulduklarını söyledi.

Kaynak: AA