Eskişehir'de mutasyonlu virüs çıkan apartman karantinaya alındı
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Eskişehir'de mutasyonlu virüs çıkan apartman karantinaya alındı

10.03.2021 22:02 | Son Güncelleme: 10.03.2021 22:07

Eskişehir'de mutasyonlu virüs çıkan apartman karantinaya alındı Eskişehir'de bir vatandaşta mutasyonlu korona virüs görülmesinin ardından, yaşadığı apartmandaki 50 kişi karantinaya alındı.

Eskişehir'de mutasyonlu virüs çıkan apartman karantinaya alındı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir vatandaşta mutasyonlu korona virüs görülmesinin ardından, yaşadığı apartmandaki 50 kişi karantinaya alındı.

Eskişehir'de bir sitenin aynı bloğunda bulunan dairelerde yaşayan 4 kişi, Covid-19 belirtileri üzerine Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne giderek test yaptırdı. Yapılan testlerde 4 kişide mutasyonlu korona virüs tespit edilmesi üzerine, Tepebaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurul'u tarafından 14 dairede bulunan yaklaşık 50 kişinin, 10 günlük süreyle karantina altına alınması kararı verildi. Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde bulunan Maliyeciler sitesi C bloğunun apartman kapısına polis ekiplerince şerit çekildi.

Eskişehir'de mutasyonlu virüs çıkan apartman karantinaya alındı
Eskişehir'de mutasyonlu virüs çıkan apartman karantinaya alındı
Eskişehir'de mutasyonlu virüs çıkan apartman karantinaya alındı
Eskişehir'de mutasyonlu virüs çıkan apartman karantinaya alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT

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