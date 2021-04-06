Eskişehir'de mühürlü dernek binasında kumar baskını
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Eskişehir'de mühürlü dernek binasında kumar baskını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eskişehir'de mühürlü dernek binasında kumar baskını

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce mühürlenmiş dernek binalarına düzenlediği operasyonlarda kumar oynadığı tespit edilen kişilere para cezası uyguladı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce mühürlenmiş dernek binalarına düzenlediği operasyonlarda kumar oynadığı tespit edilen kişilere para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, merkez Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal, Arifiye ile Hoşnudiye mahallelerindeki daha önce mühürlendiği tespit edilen dernek binalarına operasyon düzenledi. Operasyonda, bir binada kumar oynadıkları tespit edilen 45 kişiye yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamak ve kumar oynamaktan toplam 196 bin 875 lira ceza uygulandı. Dernek başkanına ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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