Eskişehir'de mühürlü dernek binasında kumar oynayan 45 kişiye para cezası
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Eskişehir'de mühürlü dernek binasında kumar oynayan 45 kişiye para cezası

15.11.2020 12:31 | Son Güncelleme: 15.11.2020 12:34
Eskişehir'de mühürlü dernek binasında kumar oynayan 45 kişiye para cezası

Eskişehir'de mühürlü dernek binasında kumar oynayan 45 kişiye para cezası uygulandı.

Eskişehir'de mühürlü dernek binasında kumar oynayan 45 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde bulunan ve daha önce mühürlendiği tespit edilen dernek binasına düzenlediği operasyonda bir tombala makinası, 90 tombala topu, 150 tombala kartı, tombala oyunu yayını yapmaya yarayan 2 televizyon ve bir kamera düzeneğine el koydu.

Binada kumar oynadıkları tespit edilen 45 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamak ve kumar oynamaktan toplam 196 bin 875 lira ceza uygulandı.

Dernek başkanı M.D. "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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