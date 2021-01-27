Eskişehir'de mühürlü dernek binalarında kumar oynayan 63 kişiye 282 bin 618 lira ceza
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Eskişehir'de mühürlü dernek binalarında kumar oynayan 63 kişiye 282 bin 618 lira ceza

27.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:48
Eskişehir'de mühürlü dernek binalarında kumar oynayan 63 kişiye 282 bin 618 lira ceza

Eskişehir'de daha önce mühürlenen iki dernek binasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 63 kişiye idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de daha önce mühürlenen iki dernek binasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 63 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde tedbirlere ilişkin oluşturulan ekip, İstiklal ve Hoşnudiye Mahallelerindeki daha önce "kumar" oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen iki dernek lokaline baskın yaptı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları tespit edilen 63 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten" 282 bin 618 lira ceza verildi.

Dernek sorumluları hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan" adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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