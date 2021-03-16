Eskişehir'de mühürlenen dernek lokallerinde kumar oynayan 63 kişiye para cezası uygulandı
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Eskişehir'de mühürlenen dernek lokallerinde kumar oynayan 63 kişiye para cezası uygulandı

16.03.2021 09:25 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:33
Eskişehir'de mühürlenen dernek lokallerinde kumar oynayan 63 kişiye para cezası uygulandı

Eskişehir'de iki dernek binasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 63 kişiye idari para cezası verildi.

Eskişehir'de iki dernek binasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 63 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde tedbirlere ilişkin oluşturulan ekip, Erenköy ve Hoşnudiye mahallelerinde daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen iki dernek lokaline baskın yaptı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları tespit edilen 63 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve Kabahatler Kanunu'na muhalefet"ten 481 bin 68 lira ceza uygulandı.

Dernek sorumluları hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak"tan adli işlem yapıldığı öğrenildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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