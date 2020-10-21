Eskişehir'de motosikletli polislerden asayiş uygulaması
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Eskişehir'de motosikletli polislerden asayiş uygulaması

21.10.2020 11:21 | Son Güncelleme: 21.10.2020 11:24
Eskişehir'de motosikletli polislerden asayiş uygulaması

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı motosikletli Yunus Timleri, Güllük, Eskibağlar, Zafer, Hoşnudiye ve Tunalı mahallelerindeki denetim ve kontrollerde 12 zanlıyı yakaladı.

Üzerlerinde 7 tabanca, 6 kuru sıkı tabanca ile uyuşturucu ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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