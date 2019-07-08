Eskişehir'de motosikletli 112 ekibi göreve başladı

Eskişehir'de trafiğe kapalı alanlarda daha hızlı müdahale sağlamak amacıyla ileri sürüş eğitimi almış 8 kişilik 112 Acil Servis ekibi, özel donanımlı motosikletleriyle göreve başladı.

Haziran ayında 124 vakaya müdahale eden motosikletli ambulansların hastaya ulaşması süresi ise 10 dakikanın altında düştü.

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge düzenlediği basın toplantısında, Eskişehir'de 32 istasyon ve 55 ambulansla hizmet verdiklerini belirterek, kent merkezindeki İsmet İnönü, Hamamyolu ve İkieylül Caddesi gibi trafiğe kapalı alanlarda daha etkin ilk müdahale için 2 motosikletli ambulansı kullandıklarını söyledi.

Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala ise motosikletli ekiplerin geçen Haziran ayında 124 vakaya müdahale ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Eskişehir Motosiklet Ambulans Servisi haziran ayında 124 vakaya müdahale etti. 10 dakikalık altında ulaşım oranı yüzde 98'in üzerindedir. Şu anda trafiğe kapalı ve trafiğin yoğun olduğu alanlarda motosiklet ambulansımız hizmet veriyor. Bu ambulanslarımızda normal kara ambulanslarımızda bulunan tüm donanımlar var. 8 kişilik profesyonel ve ileri sürüş eğitimi alan bir ekiple hizmet veriyoruz. Motosikletlerimizde bir sağlık personeli ve 1 doktor yer alıyor. Arkadaşlarımız mesleklerinde son derece yetkin."

Kaynak: AA