Eskişehir'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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Eskişehir'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Eskişehir'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İsmail A. (38) yönetimindeki 26 T 0101 plakalı otomobil, Akarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Eren Ö'nün (28) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan Eren Ö. ile motosiklette bulunan arkadaşı Yakup Can Ç. (25), sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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