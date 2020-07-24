Eskişehir'de motosikletle kamyon çarpıştı: 1 ölü
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
24.07.2020 11:41 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:16
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Bekir Ş. idaresindeki 20 F 9775 plakalı kamyon, Eskişehir-Kütahya kara yolu Fuar Köprülü Kavşağında Onur Tez'in kullandığı 26 VT 384 plakalı motosikletle çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü Tez, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kamyon sürücüsü Bekir Ş. gözaltına alındı.
Kaynak: AA