Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 5 kişi yakalandı
Eskişehir'de motosiklet çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de motosiklet çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakintepe Mahallesi'nde park halindeki 2 motosikletin çalınması olayına karıştıkları öne sürülen O.B, O.K, A.A, İ.A. ve İ.B'yi saklandıkları evlerde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen motosikletler, sahiplerine teslim edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar