Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı
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Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı

04.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:56
Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı

Eskişehir'de park halindeki motosikleti çaldıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de park halindeki motosikleti çaldıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Devriye görevine çıkan jandarma ekipleri, Sevinç Mahallesi'nde şüphe üzerine bir motosikleti takibe aldı.

Ekipleri fark ederek kaçan 2 şüpheli, bir süre sonra motosikleti bırakarak uzaklaştı.

Saklandıkları evlerde jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlılar M.T. ve O.A'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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