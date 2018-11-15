Eskişehir'de Mobilya Sanayi Kümesi Kuruldu

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) öncülüğünde mobilya sektörü üreticileri ve tasarımcıları ile akademisyenleri bir araya getirecek "Eskişehir Mobilya Sanayi Kümesi" kuruldu.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, yazılı açıklamasında, kümelenme çalışmalarının oda üyesi sanayicilerin kapasitesinin artmasına ve ihracat çalışmalarına katkı sunacağını kaydetti.

Üreten ve bunu ihraç eden bir Eskişehir'i arzu ettiklerini belirten Kesikbaş, "Bu noktada mobilya üreticilerimizin bir araya gelerek oluşturduğu yeni kümemiz önemli bir iş birliği fırsatı sunacak. Eskişehir mobilyasını hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız. Her türlü desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Eskişehir Mobilya Sanayi Kümesi Başkanı Ertuğrul Tezgören de kümenin, 17 kurucu üyesiyle yola çıktığını belirterek, dernek yapısıyla çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Eskişehir'de mobilya sektörünün gelişmesine, uluslararası rekabet gücüne katkıda bulunmasına ve bundan da öte daha iyi yerlere ulaşması için bir araya geldiklerine işaret eden Tezgören, şöyle devam etti:

"Mobilya Kümesi, ana ve yan sanayi ilişkisinin geliştirilmesine katkı sunacak. Sektörde yeni iş birliği modelleri geliştirerek ortak projeler yapacağız. Ayrıca inovatif ürünler, tasarımda farklılaşma ve kalitemizle bir fark ortaya koymak istiyoruz. Belki hemen değil ama zaman içinde şehrimiz mobilya sektörü dünya genelinde önemli bir üretici olacaktır. Bunun için çok çalışmaya hazırız."