Eskişehir'de mobeseli sokağa çıkma yasağı takibi
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Eskişehir'de mobeseli sokağa çıkma yasağı takibi

ESKİŞEHİR'de sokağa çıkma yasağı, kent güvenliğinde kullanılan mobese kameralarıyla takip ediliyor.

12.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:37
Eskişehir'de mobeseli sokağa çıkma yasağı takibi

ESKİŞEHİR'de sokağa çıkma yasağı, kent güvenliğinde kullanılan mobese kameralarıyla takip ediliyor. Yasağın birinci gününde dışarda olduğu tespit edilen 75 kişiye 180 bin 306 lira idari para cezası kesilirken, haklarında da soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasağın ilk gününde Eskişehirlilerin genel olarak yasaklara uyarak evlerinden çıkmadığı gözlendi. Ayrıca vatandaşların ekmek ihtiyaçları da sokaklarda satış yapan fırınlar tarafından karşılandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) bünyesinde faaliyet gösteren Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 80 personelle 24 saat esasıyla sokak kameralarıyla yasağı yakından takip ediyor. Ana cadde ve sokakların yanı sıra park ve bahçeler de mobese kameralarıyla kontrol ediliyor. Yasağa rağmen dışarı çıktığı tespit edilenler ise polis ekiplerince yakalanarak idari para cezasına çarptırılıyor.

75 KİŞİYE YASAK CEZASIKent merkezinin yanı sıra Han, Seyitgazi ve Günyüzü ilçeleriyle birlikte yasağın ilk gününde dışarıya çıktığı tespit edilen 75 kişi hakkında soruşturma başlatılırken, 180 bin 306 lira da idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

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