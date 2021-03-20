Eskişehir'de minibüs şarampole devrildi: 1 ölü
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Eskişehir'de minibüs şarampole devrildi: 1 ölü

20.03.2021 11:24 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:31
Eskişehir'de minibüs şarampole devrildi: 1 ölü

ESKİŞEHİR'de, şarampole yuvarlanan minibüste ağır yalanan H.D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'de, şarampole yuvarlanan minibüste ağır yalanan H.D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi ile Yörükkaracaören Mahallesi arasındaki toprak yolda meydana geldi. İ.D. yönetimindeki 44 NN 238 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü İ.D.'nin beraberinde olan kardeşi H.D., ağır yaralandı. Ambulasla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan H.D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

 


Eskişehir'de minibüs şarampole devrildi: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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