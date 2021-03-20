Eskişehir'de minibüs şarampole devrildi: 1 ölü

ESKİŞEHİR'de, şarampole yuvarlanan minibüste ağır yalanan H.D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi ile Yörükkaracaören Mahallesi arasındaki toprak yolda meydana geldi. İ.D. yönetimindeki 44 NN 238 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü İ.D.'nin beraberinde olan kardeşi H.D., ağır yaralandı. Ambulasla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan H.D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı