ESKİŞEHİR - Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı
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ESKİŞEHİR - Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Eskişehir'de minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Bünyamin Arıkan yönetimindeki 26 AF 356 plakalı kamyonet ile Ali Eren'in kullandığı 26 UH 093 plakalı minibüs Sütlüce Mahallesi İstiklal Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan Bünyamin Arıkan, Ali Eren, Osman Nazar, Afganistan uyruklular Mohammed Anas Nebwawi, Bazmohammad Safari, Mohammad Yasin Mohammadi ile Mecit Halili 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücüler Ali Eren ile Bünyamin Arıkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ESKİŞEHİR - Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı
ESKİŞEHİR - Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı
ESKİŞEHİR - Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı
ESKİŞEHİR - Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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