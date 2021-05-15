Eskişehir'de meyve bahçesinde yasadışı kenevir bitkisi ektiği iddia edilen şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de meyve bahçesinde yasadışı kenevir bitkisi ektiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Eskişehir'de meyve bahçesinde yasadışı kenevir bitkisi ektiği iddia edilen şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde başkasına ait meyve bahçesinde yasadışı kenevir bitkisi ektiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde başkasına ait meyve bahçesinde yasadışı kenevir bitkisi ektiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karaoğlan Mahallesi'nde S.S'nin başkasına ait kullanılmayan meyve bahçesinde yasadışı kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheli S.S'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin bulunduğu meyve bahçesinin içerisine gizlenmiş, 34 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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