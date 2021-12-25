Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında kaldırımda bekleyen iki kadın yaralandı - Haberler
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Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında kaldırımda bekleyen iki kadın yaralandı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında kaldırımda bekleyen iki kadın yaralandı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek için kaldırımda bekleyen 2 kadın yaralandı.

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek için kaldırımda bekleyen 2 kadın yaralandı.

Rıdvan G. idaresindeki 34 BYP 145 plakalı otomobil, Arifiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Burhan A'nın kullandığı 02 ABM 778 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Rıdvan G. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek için kaldırımda bekleyen Hatice Çelik ile Duru Demirtaş'a çarptı.

Kazada yaralanan Çelik, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Duru Demirtaş'a ise olay yerinde müdahale edildi.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında kaldırımda bekleyen iki kadın yaralandı

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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