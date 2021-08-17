Eskişehir'de mevsimlik tarım işçisi aile karantinaya alındı
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Eskişehir'de mevsimlik tarım işçisi aile karantinaya alındı

Eskişehir'de mevsimlik tarım işçisi aile karantinaya alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'in Alpu ilçesinde, tarım işçisi T.Y. Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte karantinaya alındı.

ESKİŞEHİR'in Alpu ilçesinde, tarım işçisi T.Y. Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte karantinaya alındı. 

Alpu ilçesi Ağapınar Mahallesi'ndeki, mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu çadırlar bölgesinde yaşayan T.Y. rahatsızlanarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. T.Y. yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Odunpazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla eşi ve 3 çocuğuyla birlikte kaldıkları çadırda karantinaya alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çadırın etrafına şerit çekerek, güvenlik önlemi aldı. 5 kişilik ailenin ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacak.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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