Eskişehir'de mevsimlik tarım işçisi aile karantinaya alındı

ESKİŞEHİR'in Alpu ilçesinde, tarım işçisi T.Y. Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte karantinaya alındı.

ESKİŞEHİR'in Alpu ilçesinde, tarım işçisi T.Y. Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte karantinaya alındı.

Alpu ilçesi Ağapınar Mahallesi'ndeki, mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu çadırlar bölgesinde yaşayan T.Y. rahatsızlanarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. T.Y. yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Odunpazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla eşi ve 3 çocuğuyla birlikte kaldıkları çadırda karantinaya alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çadırın etrafına şerit çekerek, güvenlik önlemi aldı. 5 kişilik ailenin ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı