Eskişehir'de mevsimlik işçilerin 'sağanak' endişesi

ESKİŞEHİR'de aralıklarla süren sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkilerken, birçok ilçeye bağlı köylerde evleri su bastı. Sel suları en çok günlük 75 liraya mevsimlik işçi olarak çalışıp çadırlarda kalanları vurdu. Yağışların sürmesinden endişe eden işçilerden Ali Tutan, 'Eşyalar, yataklar hepsi su içinde. Şuanda kimi arabada, kimi arkadaşlarının yanına sığınmış. Yağmurlar devam ederse, bizim endişemiz nereye gideceğiz' Yani çoluk çocuk nereye gideceğiz?" dedi.

Eskişehir'de aralıklarla süren sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ilçeler ve köylerde sellere neden oldu. Odunpazarı ilçesine bağlı Yahnikapanı köyünde 15 evi su bastı. Mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlarda sular altında kaldı. Sarıcakaya ilçesinde seralar ve tarım alanları sularla dolarken, sağanağın etkili olduğu yerlerde hasar tespit çalışmalarına başlandı. Son 24 saatte metrekareye yaklaşık 55 kilogram yağışın düştüğü kentte en çok yoğun olarak Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçilerini vurdu. Günlük 75 liraya arpa, ayçiçek ve şeker pancarı tarlalarında çalışan işçilerin kaldığı çadırlar sularla doldu. Bir çoğunun çadırı şiddetli rüzgar ve dolu nedeniyle devrildi.

'ÇADIRLARIMIZ SU İÇERİSİNDE'

Yağışların hafta boyunca devam etmesi beklenirken, çadırda kalan işçiler sel sularından endişe ettiklerini ve rahat uyuyamadıklarını söyledi. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Yenikent köyündeki çadırlarda kalan mevsimlik işçilerden Ali Tutan, sağanak yağmurun özellikle gece saatlerinde etkili olduğunu belirterek, 'Bir aydır buradayız. Biz yağış sırasında burada değildik. Manzara her yer berbat, çadırlar su içerisinde. Elbiselerin hepsi içinde. Durumumuzu tahmin edin söylememize gerek yok. Eşyalar, yataklar hepsi su içinde. Şuanda kimi arabada, kimi arkadaşlarının yanına sığınmış. Çadırlardan çok zarar gören oldu. İlk önce benim çadırım zarar gördü. Devletimize, Kızılay'a Allah zeval vermesin. Hepsi yardım ediyor, herkes bize koşuyor. Bizim endişemiz nereye gideceğiz' Yani çoluk çocuk nereye gideceğiz. Allah'ın hayırlısı ne ise o olur" dedi.

KIZILAY BATTANİYE VE GIDA DAĞITTI

Kızılay Eskişehir Şubesi, çadırlarına su dolan mevsimlik işçilere gece yarısı ulaşıp battaniye ve gıda malzemesi dağıttı. Kızılay Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy, özellikle çadırda kalan mevsimlik işçilerin sağanak yağmurlardan daha çok etkilendiğini söyledi. Mümkün olduğunca çadırda kalan işçilere yardım ederek battaniye ve çocuklar içinde gıda dağıttıklarını kaydeden Temizsoy, 'Burada Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Yenikent Mahallesindeyiz. Eskişehir Kızılay Şubesi olarak yoğun yağış haberini aldıktan sonra burada yağıştan etkilenen çadırdaki kardeşlerimizin olduğunu öğrendik. Biz de burada gecenin saat kaçı olursa olsun demeden yola çıktık ve yardımlarımızı ulaştırdık. Kendilerine battaniye, çocukları için de süt yardımında bulunduk" şeklinde konuştu.

'HER DURUMA HAZIRIZ'

AFAD Eskişehir görevlisi Sinan Özler ise sellerde can kaybının yaşanmadığını belirterek şunları söyledi:

'Şuan can ve mal tehlikesi olmadığı için sevinçliyiz, bu güzel bir haber. Herhangi bir sıkıntılı durum şuan için söz konusu değildir. Gerekli yardımlar Kızılay tarafından lojistik destekle sağlanmıştır. Bölgesel bulut yağmurları dediğimiz yağışlar var. Sarıcakaya taraflarında ve Yahnikapan taraflarında yine büyük bir hasar meydana geldi. Şuan için bekliyoruz, hazırız. Herhangi bir durum olduğunda da gerekli müdahaleyi yapacağız. Bu hafta içerisinde yağış sürekli bekleniyor"

Seyitgazi ilçesine bağlı Yenikent Mahalle muhtarı Mesut Özkurt'ta sağanak yağıştan etkilendiklerini belirterek, birçok eve su girdiğini, özellikle tarım alanlarının sular altında olduğunu söyledi.

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Eskişehir Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 14 dereceye kadar düştüğü kentte, cumartesi gününe kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kaynak: DHA