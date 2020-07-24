Eskişehir'de merkez üssü Tepebaşı olan deprem Eskişehirlileri korkuttu Eskişehirliler merkez üssü Tepebaşı olan 4,1 şiddetinde meydana gelen depremle uykularından uyandı. Eskişehir depremde yaralılar var mı? Eskişehir depremde can kaybı var mı? Eskişehir nerede? Eskişehir Tepebaşı nerede? Eskişehir deprem 24 Temmuz saat 05.19'da gerçekleşti. Eskişehir deprem riski nedir?

Saat 05.19'da merkez üssü Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 4,1 şiddetinde meydana gelen deprem şehir merkezinde hissedildi. ESKİŞEHİR DEPREM 24 TEMMUZ - CAN KAYBI VAR MI? Vatandaşları uyurken yakalayan deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, depremde mal ya da can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. ESKİŞEHİR DEPREM RİSKİ NEDİR? Eskişehir fay hattının geçtiği riskli bölgelerden biridir. Eskişehir'in altından geçen Eskişehir Fay Zonu, en son 1956 yılında kırılmıştır. 6,4 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonucu kırılan fay hattı belli periyotlarda kırılır. ESKİŞEHİR NEREDE? İç Anadolu'nun kuzey batısında yer alan şehrin doğal sınırları Sakarya Nehri olarak kabul edilir. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI NEREDE? Eskişehir ilçelerinden olan Tepebaşı, şehrin kuzeyine yakın kısımda yer alır. Kaynak: İHA