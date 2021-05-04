Eskişehir'de maskesiz markete giren bir kadına para cezası kesildi

Eskişehir'de maske takmadan markete giren bir kadına polis ekiplerince idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de maske takmadan markete giren bir kadına polis ekiplerince idari para cezası uygulandı.

Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi'ndeki bir markete gelen Selime T. maske takmadan içeriye girdi. Bunun üzerine çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, uyarılara rağmen maske takmamakta direnen Selime T'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği ve maske takmadığı gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar