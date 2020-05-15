Eskişehir'de maske zorunluluğu
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Eskişehir'de maske zorunluluğu

Eskişehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların belirtilen belli günlerde dışarıya çıkarken maske takmaz zorunluluğuna kadar verdi.

Eskişehir'de maske zorunluluğu
15.05.2020 21:42 | Son Güncelleme: 15.05.2020 21:42

Eskişehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların belirtilen belli günlerde dışarıya çıkarken maske takmaz zorunluluğuna kadar verdi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de insan hayatı açısından tehlikeli olan ölümcül Korona virüs salgının yaşandığı bu süreçte halk sağlığı açısından oluşturabilen risk faktörlerini göze alan Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul, Cumhurbaşkanın açıkladığı üzere 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan vatandaşların pazar günü 11.00-15.00 ve 20 yaş altı genç ve çocukların cuma günü 11.00-15.00 saatleri arasından dışarıya çıkan vatandaşların maske takma zorunluluğuna kadar verdi.

Konu ile ilgili Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, sosyal mesafe ve Korona virüsün risk faktörlerini gözer alarak bu kararın verildiği belirtti. Ayrıca il genelinde tüm vatandaşların iletişim halinde bulunma alanlara, meydan, sokak, cadde ve iş yerlerine maskesiz çıkmamalarına izin verilmeyeceği, maskelerin ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde takılmasına, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanma ilişkin kontrollere ağırlık verileceği de bildirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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