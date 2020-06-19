Eskişehir'de maske ve sosyal mesafe denetimi Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı.

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus timlerinin yanı sıra, mahalle ve çarşı bekçileri, İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi başta olmak üzere kentin işlek cadde ve sokaklarında maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirdi.

Maske kullanmayan vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: AA