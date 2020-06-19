Eskişehir'de maske var, sosyal mesafe yok ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğuna genel olarak uyulurken, özellikle tramvay ve toplu ulaşımda sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği gözlendi.

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğuna genel olarak uyulurken, özellikle tramvay ve toplu ulaşımda sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği gözlendi. Salgın nedeniyle park ve bahçelerden kaldırılan banklar ise sosyal mesafe kuralına uygun olarak 2 kişilik hale getirilerek, yeniden konulmaya başlandı. Polis ekipleri de sokaklarda maske ve sosyal mesafe uygulaması yaptı.

Eskişehir'de, normalleşme süreciyle birlikte sokaklarda kalabalıklar yeniden arttı. Eskişehirlilerin genel olarak maske taktığı ancak sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Tramvay ve otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında da ayakta seyahat edenlerin sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü. Odunpazarı Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında park ve bahçelere sosyal mesafeli banklar yerleştirmeye başladı. Salgın döneminde kaldırılan banklar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde yeniden tasarlanarak, 2 kişinin aralıklı oturabileceği hale getirildi.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki parklara konulan bankların hastalık riskini azalttığını ifade eden Şaban Kısakaya, "Banklar değişti, hastalık olmaması için mesafeli oldu. Şimdi yan yana oturma yok. Maskenin çok faydası var, herkesin takması lazım. Takmayanları uyarıyoruz. Takılmazsa hastalık yeniden başlar. Sürekli haberler de izliyoruz vaka sayıları arttı diye. Vatandaş olarak bizlerde görevimizi yapacağız ama önemsemiyorlar. Maske takması lazım ama takmıyorlar" dedi.Ramazan Avcı ise herkesin maske takarak kendisini ve çevresini koruması gerektiğini belirterek, "Daha önce banklara 4 kişi oturuyordu, 2'ye düşürüldü. Mesafe böyle daha iyi oldu. Eskiden çok yakın oturuyorduk. Bu uygulamadan memnunuz, mesafemiz var, maske de takılınca sıkıntı olmaz. Maske takmayanlar, hastalığın ne olduğunu bilmiyor. Çene altında maske gezdiriyor" diye konuştu. Emek Mahalle sakinlerinden Mustafa Kaya da halkın devlete tedbirler konusunda yardımcı olarak üzerine düşenleri yapması gerektiğini söyleyerek, "Bankların yeni hali çok güzel olmuş ama devlete birazda halk destek verecek. Herkes aynı şekilde düşünmüyor, yoksa maske takması lazım. Devletimiz sürekli uyarıyor. Maskesiz gezmeye devam edersek, hastalık yayılır devlet de kısıtlama getirir" diye konuştu.POLİS MASKE VE SOSYAL MESAFE DENETİMİ YAPTIEskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine kentin trafiğe kapalı olan İsmet İnönü-1 Caddesi'nde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Emniyet yetkilileri, uygulamaya çıkan polis ve bekçilere uyarılarda bulunarak, "Cadde girişlerinde maske takmayan vatandaşlarımızı ikaz edeceğiz. Maske takmayan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyenlere ceza uygulayacağız ve cezaları evlerine gönderilecek. Bu uygulamayı yaparken, amacımız maske kullanım hassasiyetini artırmak" dedi. Uygulamada genel olarak Eskişehirlilerin maske taktığı görüldü. Polis ekipleri caddede sosyal mesafeye dikkat edilmesi için uyarılarda bulundu.170 KİŞİ TEDAVİ GÖRÜYOR

Eskişehir'de Covid-19 testi pozitif çıkan 170 kadar hastanın, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin yanı sıra Eskişehir Şehir Hastanesi ile Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü, salgının görüldüğü Mart ayından bu yana ise koronavirüs nedeniyle 41 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA