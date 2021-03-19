Eskişehir'de Mart ayında kar sürprizi
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Eskişehir'de Mart ayında kar sürprizi

19.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:45

Eskişehir'de Mart ayında kar sürpriziESKİŞEHİR'de, aralıklarla etkili olan kar yağışında, kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, Mart ayında kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar cep telefonlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Eskişehir'de Mart ayında kar sürprizi

ESKİŞEHİR'de, aralıklarla etkili olan kar yağışında, kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, Mart ayında kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar cep telefonlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü Eskişehir'de aralıklarla süren kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kent merkezinde de binaların çatıları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Porsuk Çayı kenarında yürüyüşe çıkan vatandaşlar, Mart ayında karşılaştıkları kar yağışından cep telefonlarıyla kar manzarası çekerken, lapa lapa yağan kar altında selfie yaptı. Eskişehir Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, kentte gün boyu aralıklarla sürecek kar yağışı, yerini yağmura bırakacak.

Eskişehir'de Mart ayında kar sürprizi
Eskişehir'de Mart ayında kar sürprizi
Eskişehir'de Mart ayında kar sürprizi
Eskişehir'de Mart ayında kar sürprizi
Eskişehir'de Mart ayında kar sürprizi
Eskişehir'de Mart ayında kar sürprizi
Eskişehir'de Mart ayında kar sürprizi
Eskişehir'de Mart ayında kar sürprizi
Eskişehir'de Mart ayında kar sürprizi
Eskişehir'de Mart ayında kar sürprizi
Eskişehir'de Mart ayında kar sürprizi
Eskişehir'de Mart ayında kar sürprizi
Eskişehir'de Mart ayında kar sürprizi
Eskişehir'de Mart ayında kar sürprizi
Eskişehir'de Mart ayında kar sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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