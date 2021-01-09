Son dakika... Bekçilerden kaçan şüphelinin üzerinden silah çıktı
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Son dakika... Bekçilerden kaçan şüphelinin üzerinden silah çıktı

09.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:47
Son dakika... Bekçilerden kaçan şüphelinin üzerinden silah çıktı

Son dakika haberleri... Eskişehir'de mahalle bekçilerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve üzerinden ruhsatsız tabanca çıkan şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de mahalle bekçilerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve üzerinden ruhsatsız tabanca çıkan şüpheli gözaltına alındı.

Gültepe Mahallesi Halk Caddesi üzerinde yaya devriye görevi yapan mahalle bekçileri durumundan şüphelendiği B.A'yı (20) takibe aldı. Ekipleri fark ederek kaçan şüpheli B.A. kovalamaca sonucu yakalandı.

Yakalandıktan sonra yapılan üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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