Eskişehir'de lokantayı kurşunlayan şüpheli tutuklandı

10.02.2020 18:58 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:58

Eskişehir'de, daha önce çalıştığı iş yerine pompalı tüfekle ateş ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Alanönü Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki bir lokantaya sabah pompalı tüfekle ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinin eski çalışanı N.A'yı suç aleti tüfekle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA