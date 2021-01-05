Eskişehir'de lokantanın önünden motosiklet çalan şüpheli, bisikletini bırakıp kaçtı

Eskişehir'de bir lokantanın paket servis hizmetinde kullanılan motosikleti çaldığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Eskişehir'de bir lokantanın paket servis hizmetinde kullanılan motosikleti çaldığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yenibağlar Mahallesi Karargahönü Sokağı'ndaki lokantada çalışan kurye, sipariş almak için motosikletini park edip anahtarını üzerinde bırakarak iş yerine girdi.

Sokaktan bisikletle geçen ve kimliği henüz tespit edilemeyen zanlı, çevreyi kontrol ettikten sonra bisikletini bırakarak motosikleti çalıp kaçtı.

Motosikletin yerinde olmadığının fark edilmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan incelemede, şüphelinin bisikletle sokakta dolaştığı, çevreyi kontrol ettikten sonra üzerinde anahtar gördüğü motosikleti 10 saniyede çalarak uzaklaştığı belirlendi.

İş yeri sahibi Şükrü Taşdelen, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın 2 Ocak'ta sokağa çıkma kısıtlaması saatinde yaşandığını söyledi.

Anahtarın motosikletin üzerinde olmasına dikkati çeken Taşdelen, "Diğer kurye arkadaşları da uyarıyorum, motorlarının üzerinde kısa süreli de olsa kesinlikle anahtar bırakmasınlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar