Unutulan çantadaki altın ve paraları çalan işyeri çalışanı yakalandı
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Unutulan çantadaki altın ve paraları çalan işyeri çalışanı yakalandı

Unutulan çantadaki altın ve paraları çalan işyeri çalışanı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de bir otelin lokanta kısmında unutulan çantada bulunan altınları çaldığı iddia edilen işyeri çalışanı gözaltına alınırken, bulunan altın ve para sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de bir otelin lokanta kısmında unutulan çantada bulunan altınları çaldığı iddia edilen işyeri çalışanı gözaltına alınırken, bulunan altın ve para sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, polise başvuran bir kişi Hoşnudiye mahallesindeki bir otelin lokanta kısmında yemek yedikten sonra çantasını unutup dışarı çıktığını ve geri geldiğinde ise çanta içerisinde bulunan 25 bin 500 lira değerinde altın ve paranın olmadığını belirtti. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin başlattığı çalışma sonucu iş yerinde çalışan E.K. gözaltına aldı. Şüphelinin söylediği yerde yapılan arama sonucunda çalınan altın ve paraya ulaşıldı.

Şüpheli E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen altın ve para sahibine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Unutulan çantadaki altın ve paraları çalan işyeri çalışanı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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