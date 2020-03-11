Eskişehir'de lise öğrencilerine dijital güvenlik eğitimi Eskişehir Valiliği, Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "Etkin Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Güvenlik Eğitimleri" kapsamında AÜ Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından lise...

Eskişehir Valiliği, Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "Etkin Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Güvenlik Eğitimleri" kapsamında AÜ Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından lise öğrencilerine bilgilendirme yapıldı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada, günümüz dünyasında teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediğini belirterek, 7'den 70'e toplumun tüm bireyleri için dijital cihazlar ve dijital dünyadan ayrı kalınamayan bir gerçekliğin ortaya çıktığını söyledi.

Dijital dünyanın, bireyleri gerçek dünyadan kopardığını dile getiren Çakacak, şunları kaydetti:

"Bireyler arasındaki ikili ilişkiler, arkadaşlık ve komşuluk ilişkileri, iş ve aile hayatı, sosyal aktiviteler tümden değişmektedir. Teknoloji tabanlı hızlı dönüşümün bazı faydaları varsa da dezavantajları da söz konusudur. Dünyanın gelişmiş ülkeleri teknolojinin böylesine ilerlemesi ve yepyeni bir dijital dünyanın ortaya çıkması karşısında kendi toplumlarını, özellikle de genç bireylerini bu dünyanın olumsuzluklarından koruma adına çalışmalara başlamışlardır. Bunun ilk ve en büyük adımı ise bu yeni dünyayı tanıtmak, bu dünyanın içine girecek bireyleri yetiştirmek ve bilinçlendirmek olmaktadır. El birliğiyle dijital bilinci gerçekleştirmeli, dijital dünyanın tüm olumsuzluklarından toplumumuzu korumalıyız."

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da dijital dünya içinden yükseköğretim kurumlarına gelen öğrencilerin güvenliğe önemi vermesi gerektiğini vurguladı.

Cep telefonlarının ve tabletlerin şarjı olduğu müddetçe her türlü isteğe olumlu cevap verdiğini söyleyen Çomaklı, "Bu yüzden dijital dünyanın olumlu ve olumsuz yönlerinin iyi bilinmesi gerekiyor. Sosyal medyada mahrem bilgiler kesinlikle açıklanmamalıdır. Gençler 'eğlence' adı altına özel bilgilerini sosyal medyada yayınlıyor. Dijital mahremiyeti unutmayın." dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Hakan Cırıt ise sosyal medyanın son zamanlarda toplumu ve vicdanları yaralayan bir hal aldığına değinerek, SODİGEM'in eğitimlerinin genç nesillerin sosyal medya konusunda eğitmek için verdiği eğitimin çok önemli olduğunu belirtti.

Eğitimlerle öğrencilerin sosyal medya konusunda bilinçleneceğini ifade eden Cırıt, "Eğitimlerle yaklaşık 22 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Projenin tamamlanmasıyla öğrencilerin sosyal medyayı daha uygun ve yararlı şekilde kullanacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Program, SODİGEM uzmanları Fatih Özer, Enes Çınar ve Melike Palsü tarafından öğrencilere "dijital güvenlik", "sosyal medya" ve "sosyal medya meslekleri" konularında bilgiler verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA