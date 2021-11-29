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Eskişehir'de kuvvetli lodos etkili oluyor

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de kuvvetli lodos etkili oluyor

Eskişehir'de kuvvetli lodos, hayatı olumsuz etkiliyor.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kuvvetli lodos, hayatı olumsuz etkiliyor.

Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi'ndeki bir otelin dış cephesinde bulunan camlar, lodosun etkisiyle yol kenarında park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü. Araçta hasar meydana geldi.

Ayrıca, kent merkezinde lodosun etkisiyle bazı ağaçlar devrildi. Yayalar kimi zaman yürümekte zorluk çekti.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, kentte gün boyu kuvvetli rüzgarın hızının 50 ila 80 kilometreye ulaşmasının, tam fırtınanın da yer yer 70 ila 110 kilometre esmesinin beklendiğini duyurmuştu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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