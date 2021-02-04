Eskişehir'de 'kuryeli' silah kaçakçılığı operasyonuna 4 tutuklama

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin sattıkları silahları, motosikletli kurye ile teslim ettiği ortaya çıktı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin belirlenen adreslere yaptığı operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 10 tabanca, 10 şarjör, 110 tabanca fişeği, kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 9 kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.N., F.P., U.T. ve A.P. tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden birinin motosikletli kurye olduğu, sattıkları silahları, alıcılara motosiklet ile götürerek teslim ettiği ortaya çıktı. Kuryenin çantasında çok sayıda tabanca ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı