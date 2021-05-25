ESKİŞEHİR'DE KURAKLIKTAN YANAN BUĞDAY, HAYVANLARA YEM OLACAK

ESKİŞEHİR'de, yağışların istenilen düzeyde olmaması, sıcaklık nedeniyle tarlalara ekilen arpa ve buğdaylar yandı, üreticiler ekinlerini hayvanlara yem olması için biçmeye başladı.

ESKİŞEHİR'de, yağışların istenilen düzeyde olmaması, sıcaklık nedeniyle tarlalara ekilen arpa ve buğdaylar yandı, üreticiler ekinlerini hayvanlara yem olması için biçmeye başladı.

Türkiye'nin Konya'dan sonra en büyük 'tahıl ambarı' olan Eskişehir'de, bu yıl 1 milyon 600 bin dekara buğday, 1 milyon 100 dekara ise arpa ekimi yapıldı. Ancak mevsim normallerinin altında seyreden yağışlar kuraklığı beraberinde getirirken, birçok bölgede ekili olan arpa ve buğdaylar sıcak esen rüzgarlarla yandı, sarardı. Tepebaşı ilçesine bağlı Yukarı Söğütönü Mahallesi'nde çiftçiler, yanan ekinlerini hayvanlara yem yapmak için hasat etmeye başladı.

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, mayıs ayında havanı çok sıcak seyretmesi ve rüzgarın etkisi ile geçmişte yağan bütün yağışların etkisini yitirdiğini söyleyerek, Ürünün büyümesi ve yağış alamamamız sebebi ile ekinler artık güçlendi. 3-4 bardak su isteyen bir kök haline geldi. Tarlalarımızdaki ürünler su bulamayınca, sıcak esen rüzgarla birlikte yandı. Üreticimiz ise en azından hayvan yemi yapabilmek için tarlasını biçiyor. Tepebaşı bölgemizde, her üreticimizin yaklaşık 300 dönüm arazisi var. Yukarı Söğütönü bölgemizde genellikle arpa buğday fazla. Ama maalesef mahsulde çok fazla yanık var dedi.

'YAĞIŞ GELSE DE ARTIK KURTULMAZ'

Tarlasındaki buğdayları hayvan yemi olarak kullanmak için traktörle biçen çiftçi Bilal Erkan (36), Bu durumda söyleyecek hiçbir söz bulamıyoruz. Az önce 30 dekar yer biçtim. Yağışlar da çok zamansız oldu. Bir haftada biz bu hale geldik. Burası geçen yıl pancar yeriydi. Şu anda buğday yarım metre, bir metre boyunda olması gerekirken gördüğünüz gibi 10 santim. Hepsi sapsarı durumda. Biz de hayvanlarımıza yem olsun diye biçip, balya bağlayacağız. Yağış gelse de artık kurtulmaz. Bu sene artık bitti şeklinde konuştu.

'10 BİN DÖNÜM EKİLİ ARAZİ ETKİLENDİ'

Yukarı Söğütönü Mahallesi çevresinde bulunan 13 bin dönüm araziden 10 binin kuraklıktan etkilendiğini belirten Muhtar Önder Özel ise, Mahallemizde nisan yağmurları dönemi ne kadar güzel de geçse de, mayıs ayında sıcaklığın yüksek olması ve kuraklık yaşanması tarlaları bu hale getirdi. Maalesef tarlalardaki ürünlerimiz yandı. Şu anda ürünü hayvanlarımıza yem yapmak için biçiyoruz. Mahallemizdeki 13 bin dönüm araziden yaklaşık 10 bin dönümündeki mahsul yandı dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı