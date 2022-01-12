Eskişehir'de kumar oynayan 43 kişiye 76 bin 398 lira ceza

ESKİŞEHİR'de bir dernekte kumar oynarken yakalanan 43 kişiye, toplam 76 bin 398 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Derneğe baskın yapan ekipler, 43 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kimlik tespiti sonrası bu kişilere koronavirüs tedbirlerini ihlal ve kumar oynamak suçlarından toplamda 76 bin 398 lira idari para cezası kesildi. Bina mühürlenirken, dernek sorumlusu hakkında da 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli soruşturma başlatıldı.