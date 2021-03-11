Eskişehir'de kumar oynayan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza
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Eskişehir'de kumar oynayan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza

11.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:19
Eskişehir'de kumar oynayan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza

ESKİŞEHİR'de daha önce mühürlenen dernekte kumar oynadığı tespit edilen 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza uygulandı.

ESKİŞEHİR'de daha önce mühürlenen dernekte kumar oynadığı tespit edilen 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi'nde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla derneğe baskın yapan polis ekipleri, 38 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kimlikleri tespit edilen 38 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle  119 bin 700 lira ceza kesildi. Dernek sorumlusu hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli soruşturma başlatıldı. Derneğin daha önce kumar oynandığı gerekçesiyle mühürlendiği tespit edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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