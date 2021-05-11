Eskişehir'de kumar oynayan 144 kişiye 644 bin lira ceza

ESKİŞEHİR'de iki günde ruhsatsız 6 iş yerinde kumar oynarken yakalanan 144 kişiye 644 bin 358 lira ceza kesildi.

ESKİŞEHİR'de iki günde ruhsatsız 6 iş yerinde kumar oynarken yakalanan 144 kişiye 644 bin 358 lira ceza kesildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstiklal, Hoşnudiye, Erenköy, Cumhuriyet, Arifiye ve Mustafa Kemal Paşa mahallelerindeki ruhsatsız iş yerlerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İki günde 6 adrese yapılan baskınlarda 144 kişi kumar oynarken yakalandı. Kimlikleri tespit edilen şüphelilere kumar oynama ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 644 bin 358 lira ceza kesildi. İş yeri sahipleri hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak suçlarından soruşturma başlatılırken, iş yerleri zabıta ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı