Eskişehir'de kumar oynayan 144 kişiye 644 bin lira ceza
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Eskişehir'de kumar oynayan 144 kişiye 644 bin lira ceza

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Eskişehir'de kumar oynayan 144 kişiye 644 bin lira ceza

ESKİŞEHİR'de ruhsatsız 2 iş yerine polis tarafından düzenlenen baskında kumar oynarken yakalanan 144 kişiye, toplam 644 bin 358 lira ceza uygulandı.

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ESKİŞEHİR'de ruhsatsız 2 iş yerine polis tarafından düzenlenen baskında kumar oynarken yakalanan 144 kişiye, toplam 644 bin 358 lira ceza uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal ve Hoşnudiye mahallelerinde bulunan ruhsatsız 2 iş yerinde kumar oynandığı bilgisi aldı. Savcılık talimatıyla iş yerlerine eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri, 144 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kimlik tespiti yapılan 144 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 644 bin 358 lira ceza kesildi. İş yeri sahipleri hakkında da 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan soruşturma başlatıldı.


Eskişehir'de kumar oynayan 144 kişiye 644 bin lira ceza
Eskişehir'de kumar oynayan 144 kişiye 644 bin lira ceza
Eskişehir'de kumar oynayan 144 kişiye 644 bin lira ceza
Eskişehir'de kumar oynayan 144 kişiye 644 bin lira ceza
Eskişehir'de kumar oynayan 144 kişiye 644 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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