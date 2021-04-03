Eskişehir'de kumar oynayan 138 kişiye 434 bin 700 lira ceza
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Eskişehir'de kumar oynayan 138 kişiye 434 bin 700 lira ceza

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eskişehir'de kumar oynayan 138 kişiye 434 bin 700 lira ceza

ESKİŞEHİR'de 2 dernekte kumar oynarken yakalanan 138 kişiye, toplam 434 bin 700 lira ceza uygulandı.

ESKİŞEHİR'de 2 dernekte kumar oynarken yakalanan 138 kişiye, toplam 434 bin 700 lira ceza uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal ve Hoşnudiye mahallesindeki 2 dernekte kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla derneklere baskın yapan polis ekipleri, 138 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Kimlikleri tespit edilen 138 kişiye kumar oynamanın yanı sıra koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için toplam 434 bin 700 lira ceza uygulandı.

Dernek sorumluları hakkında da 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçundan soruşturma başlatıldı.


Eskişehir'de kumar oynayan 138 kişiye 434 bin 700 lira ceza
Eskişehir'de kumar oynayan 138 kişiye 434 bin 700 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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