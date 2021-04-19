ESKİŞEHİR - Kumar oynatılan ve salgın tedbirlerinin ihlal edildiği tavuk çiftliğindeki 37 kişiye para cezası

Eskişehir'de kumar oynatılan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ihlal edildiği tavuk çiftliğindeki 37 kişiye 299 bin 854 lira ceza kesildi.

Eskişehir'de kumar oynatılan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ihlal edildiği tavuk çiftliğindeki 37 kişiye 299 bin 854 lira ceza kesildi.

Odunpazarı ilçesi Akpınar Mahallesi'ndeki C.M'ye ait çiftlikte kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adreste yaptıkları araştırmada salgın tedbirlerine uymadıkları ve kumar oynadıkları belirlenen 28 kişi hakkında toplam 237 bin 412 lira ceza tutanağı düzenledi.

Ekipler, çiftliğin bahçesinde bulunan ve piknik yapmak için toplandıklarını söyleyen ancak birbirlerini tanımayan 9 kişiye de "sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmek"ten 62 bin 442 lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca kumar oynatılan bölümde çok sayıda tombala pulu, kağıt fiş, 2 televizyon ile görüntü aktarımı sağladığı değerlendirilen elektronik cihaz ele geçirildi.

Mühürlenerek kapatılan çiftliğin sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı